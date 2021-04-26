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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya maçına hazır

İHA

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya maçına hazır

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya maçı hazırlıklarını Eskişehir'de tamamlarken Başantrenör İlker Şentürk, “Çalışmalarımız istediğimiz gibi gitti. İyi hazırlandık, keyifli bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi.
2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5. grupta A Milli Erkek Hentbol Takımı, daha önce 8 Kasım Pazar günü oynanması gereken, ancak rakip takımdaki sporcularda çıkan Covid19 vakaları nedeniyle ertelenen Slovenya maçını 27 Nisan Salı günü 19.00’da oynayacak. Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı Boşnak hakem çifti Amar Konjicanin, Dino Konjicanin yönetecek.

“Çalışmalarımız istediğimiz gibi gitti”
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk antrenman öncesi yaptığı açıklamada hazırlık sürecinin iyi geçtiğini anlattı. Slovenya takımına karşı iyi bir maç çıkarmak istediklerini söyleyen Şentürk, “27 Nisan’da Slovenya, 29 Nisan’da Hollanda ve 2 Mayıs’ta deplasmanda yine Slovenya ile maçımız var. Çalışmalarımız istediğimiz gibi gitti. İyi hazırlandık, keyifli bir hazırlık dönemi geçirdik. 45 tane sakat oyuncumuz vardı, onların yerine başka arkadaşlarımızı dahil ettik. Slovenya iyi bir ekip, güzel bir maç çıkarmak istiyoruz. Hollanda ile orada başa baş oynayıp son dakikada maçı verdik. Oyuncularımız da bunun farkında. Üçü de iyi maç olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Kimse ile temas etmiyoruz”
Slovenya takımında pozitif sporcuların çıkmasının hem Türkiye hem de Slovenya’nın programlarında yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu belirten Şentürk, aldıkları sıkı tedbirlerden bahsetti. Kampa başlamadan önce takımın Covid19 testlerinin yapıldığını vurgulayan Şentürk, “Pazartesi günü yine test olacağız. Otelden hiç çıkmıyoruz, kimse ile temas etmiyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama tabi hastalık bu, nereden ne olacağı bilinmiyor. Yapılacak olan testlerimizin de temiz çıkmasını umuyorum. Cuma günü de Slovenya maçı için bir testimiz olacak. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız” ifadelerini kullandı.

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