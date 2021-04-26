Tellerle kapatılmış köprü altını çöplüğe çevirdiler

Eskişehir Sümer Mahallesi’nde Porsuk Çayı üzerine kurulu olan ve araç trafiğinin sağlayan köprünün altı alkol şişeleri ve çöplerden geçilmiyor.

Kentin meşhur Kanlıkavak Parkı’nın devamı olan bölgede yeşillik alanlar temiz bir görüntü sunarken, köprü altı boşluğundaki çöpler adeta pes dedirtti. İki tarafı da tellerle kapatılmasına rağmen alkol şişeleri, pet şişeler, ambalaj ve naylon poşetler özellikle köprü altı boşluğunda toplanmış durumda. Porsuk Çayı kenarına vakit geçirmek için gelenler köprünün altını çöplüğe çevirdi. Çevredeki vatandaşlar ise çöplerden şikayetçi olduğunu ve temizlenmesini istediklerini dile getirdi.

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