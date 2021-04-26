Odunpazarı Özel Güvenlik Birimi denetimden tam not aldı

Odunpazarı Belediyesi’nin Özel Güvenlik Birimi, Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından denetlendi.
Yapılan incelemelerde, Odunpazarı Belediyesi’nin Özel Güvenlik noktalarında herhangi bir eksik ya da hatalı işlem olmadığı bildirilirken, Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor Odunpazarı Belediyesi’ne teslim edildi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği denetim üzerine, pandemi döneminde özveriyle çalışan özel güvenlik personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.