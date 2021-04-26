ESOGÜ’de Kariyer Haftası etkinlikleri başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği “Kariyer Haftası 2021” etkinliği başladı.

Etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kahya, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Çağlar Taşkın katıldı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını ESOGÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kahya ile ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Şenocak, ESOGÜ olarak eğitimde uygulama ve inovasyon odaklı stratejileri benimsediklerini, bu gibi etkinliklerin öğrencilerin iş hayatına yönelik farkındalıklarını arttırdığı kanaatinde olduklarını belirtti. Deneyim ve tecrübelerin çok kıymetli yol göstericiler olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Şenocak, ”Gideceği yolu seçemeyenler için kariyer yolculuğu bir labirente dönüşebilir. Bu yüzden, sizden önce bu yolları deneyimlemiş olanların tecrübelerini can kulağıyla dinleyin. Unutmayın ki tecrübe hayattaki en pahalı şeydir ve ondan daha iyi bir hayat öğretmeni yoktur. Ancak bununla da yetinmeyerek kendi hikayenizi kendiniz yazmak zorundasınız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından bir sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, COVID19 pandemisinin zorlayıcı olduğu kadar içinde çeşitli fırsatları da barındıran bir süreç olduğunu, kariyer planlamasının pandemi sonrası sürece göre oluşturulması gerektiğini söyledi. Sektörlerin farklılaştığını, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını, öğrencilerin mutlaka çoklu bakış açısı ve beceri geliştirmeleri gerektiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal şu tavsiyelerde bulundu:

“Kariyerinizi zenginleştirmek için çok disiplinli imkânlara açık olun. Yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Önemli sorunlara çözüm bulacak şekilde bilimsel merakınızın peşinde koşun. Kariyer yöneliminizi güncel imkânlar doğrultusunda şekillendirin. Araştırma alanınızı iyi tanıyın ve işbirliği ağlarında etkin olun.”

Kariyerde ilerleme noktasında hızlı hareket etme yeteneği, başarı için doğru anlama, sürekli gelişme ve dayanıklılık, birlikte çalışma, öğrenme sürecinde dinamizm, yeni güçlüklere çözüm üretimi gibi konu başlıklarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, öğrencileri TÜBİTAK’ın imkânlarından faydalanmaya davet etti.

Pandemi Koşullarında Kariyer Planlama etkinlikleri Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Çağlar Taşkın’ın konuşmaları ile devam etti. Hafta boyu fakülte bazında düzenlenecek etkinlik dizisi 30 Nisan Cuma günü sona erecek.

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