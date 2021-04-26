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Prof. Dr. Bilge: Koronavirüsün üstesinden aşıyla geleceğiz

DHA

Prof. Dr. Bilge: Koronavirüsün üstesinden aşıyla geleceğiz


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüs pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu ifade ederek, "Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir" dedi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüsle mücadelede vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulundu. Sağlık Müdürlüğü olarak herkesin aşı olabilmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Prof. Dr. Bilge, "İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreç, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Covid-19 aşısı tanımlanmış olan vatandaşlarımız, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak Aile Hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımızın rahatlıkla aşılarını olabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Covid-19 hastalığını ülke gündeminden çıkarmak ve kısıtlamaların kaldırılarak normalleşebilmemiz için aşı olmayı ihmal etmemeli ve mutlaka yaptırmalıyız. Bunun yanında pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu da unutmamalıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-26 14:04:38

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