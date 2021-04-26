Eskişehir´de kısıtlaması sonrası sokaklar doldu



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 82 saatlik sokak kısıtlamasının ardından sokak ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 binde 605,85 vaka oranıyla 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir´de 3 günlük süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapalı olan İkieylül, Hamamyolu ve İsmet İnönü-1 Caddesi´nde maske kuralına uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise unutuldu. Banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis araçlarından da zaman zaman "Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz" anonsları yapıldı.

Risk oranlarında 100 bin nüfusta 600 seviyesini aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir´de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamı tamamen kırmızıya boyandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-04-26 15:57:19



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