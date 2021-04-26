Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor

Eskişehir’de Mihalgazili minikleri, evlerinin en güzel köşesini Ramazan'ı Şerif için süslediler.
Mihalgazi’de yaşayan çocuklar Ramazan ayrı vesile ile evin bir köşesini Ramazan’ı Şerif’i için ayrıldılar. Minikler, evlerinde geçirdiği Ramazanın hasret gidermek amacıyla kâğıt parçalarla minareler, özel çizgimler gerçekleştirdi.
Beril ve Beren kardeşler Ramazanı Şerif'te daha bir ışıldayan gülücüklerini yaptı. İkra, Irmak ablasının kendisi için, Ramazan davulu ve seccade ile birlikte özenle süslediği köşede oyuncaklarını yerleştirdi. İrfan, Hayrunisa ablası ile birlikte hazırladığı köşede halasının kızı minik Gülsüm'ü ağırlarken, elinde pidesiyle, 'Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı' diyerek seslendi. Dila, yaptığı cami siluetli takvim ile 'Hayırlı Ramazanlar' mesajı yazdı. Sedanur ve Edanur ise 'Hoşgeldin Ramazan' diyerek yıldızlı camileri yaptı.
Miniklerin Ramazanı Şerif’i hakkında hayranlık uyandıran davranış, çevrelerinden büyük tebrik ve teşekkürlere neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.