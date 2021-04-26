Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak'ta bir evde uçan balonların içine doldurulan helyum gazı tüpleri patladı. Evde bulunan 12 helyum tüpünden 3’ünün patlamasıyla ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan olmaması yaralanma veya can kaybını önledi. Çevredeki evlerin de zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.