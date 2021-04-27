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Ateş düşürürken bunları sakın yapmayın! Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz: "Periferik soğutma; yani çocuğu banyoya sokmayı asla önermiyorum" "Ateşli havaleler, ateşin 37’den 38’e hızlı geçişindeki uyumsuzluk nedeni ile ortaya çıkar"

İHA

Ateş düşürürken bunları sakın yapmayın! Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz: "Periferik soğutma; yani çocuğu banyoya sokmayı asla önermiyorum" "Ateşli havaleler, ateşin 37’den 38’e hızlı geçişindeki uyumsuzluk nedeni ile ortaya çıkar"

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz, çocuklarda ateş ve nedenleri hakkında bilgilendirdi.
Vücut ısısının normalin üstüne çıkması durumunun ateş olarak tanımlandığını aktaran Dr. Korkmaz, “Çocuklarda genellikle ateşin nedeni enfeksiyonal hastalıklardır, yani kabaca; vücuda mikrobun girmesi durumudur” diye konuştu.
“Ateş 38’in üzerindeyse yüksek demektir” diye konuşan Korkmaz, ateşte doğru ölçümün; koltuk altından civalı derece ile veya dijital derece ile yapılabileceğini ifade etti ve ölçüm yapılırken çocuğun koltuk altının terli olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ekledi. Dijital dereceleri kullanırken alından yapılan ölçümlerin daha iyi olacağına işaret eden Dr. Korkmaz, “Aslında en iyisi elimizle çocuğumuzun alnına ve göğsünün önüne dokunarak ateşinin olup olmadığına bakmaktır. Anneler çocuğunun ateşinin olup olmadığını anlayabilir, burada dereceler çok önemli değildir, 38 derece ile 40 dereceye yaklaşım ve yapılacaklar arasında çok bir farklılık yoktur, bu nedenle çocuğun ateşinin olup olmadığına bakmak yeterlidir” dedi.
HAVALEYE ÇOK YÜKSEK ATEŞ NEDEN OLMAZ
Ateşin korkulacak bir durum olmadığına dikkat çeken Korkmaz, “Ateş kötü bir şey değildir, ateş aslında vücudun mikroplarla savaştığının göstergesidir, bunu bir alarm gibi düşünebilirsiniz, vücudun verdiği bir alarmdır” şeklinde konuştu.
Ateş değil ancak ateşli havalelerin aileleri korkuttuğuna dikkat çeken Korkmaz, “Ailede anne babada bir havale geçmişi varsa çocuklarının da ateşli havale geçirme oranı yüksektir” dedi. Ateşli havalelerin; 6 ay ile 6 yaş arasında sık görüldüğünü belirten Korkmaz, “Ateşli havalelere engel olunamaz, genelde 1,2 yaşında görülür, çocuğun ateşi düşürülse de, çocuk acile de gitse ateşli havale geçirecekse, geçirir. Çok yüksek ateşte çocuk, ateşli havale geçirir doğru bir bilgi değildir, ateşli havaleler; ateşin 37’den 38’e hızlı geçişindeki uyumsuzluk nedeni ile ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.
SOĞUK BANYO YAPTIRMAYIN!
Yüksek ateşi düşürürken yapılan yanlışlara da dikkat çeken Dr. Korkmaz, şöyle konuştu:
“Periferik soğutma; yani çocuğu banyoya sokmayı hele ki bunun soğuk ile yapılmasını asla önermiyorum, bu çocukta titremeye neden olur ve bu da ateşi yükseltir, çocuk banyodan hoşlanmıyorsa yaptırmayın derim, normal banyo sıcaklığından biraz düşük bir su sıcaklığı olmalı. Islak bezle veya sirkeli bezle de ateş düşürmesinin bir etkisi yoktur, ateşi düşürmek için mutlaka ateş düşürücü verilmesi gerekir, ateş düşürücülerle düşmüyorsa ılık banyolar yapılabilir, asla alkollü bez kullanılmamalıdır.”
2448 SAAT EVDE MÜDAHALE
Hastanın ateşi yüksek ise, 41 derece bile olsa çocuğun çorabının asla çıkartılmamasını isteyen Dr. Korkmaz, sözlerini şunları kaydetti: “Çocuğun bir atlet ve ince bir alt pijama ile kalması yeterlidir, sonrasında çocuğa 46 saat arasında ateş düşürücüler verilir. Çocuğun sadece ateşi varsa; aile 24 48 saat evde müdahale edebilir, bebek 3 ayın altındaysa ateş ile birlikte ciddi bir kusma sıvı kaybına neden olacak bir ishal varsa hekime götürülmelidir. 1 ayın altındaki bebeklerde ise; herhangi bir ateş hastaneye yatma nedenidir.”
Ailelerin acil servise ateş düşürmek için gelmemesi gerektiğini belirten Dr. Korkmaz, “Çünkü burada verilen ilaçlar, evde verilen ateş düşürücülerden farklı değildir. Ancak ateşe eşlik eden, ishal ve beslenme sorunları varsa acile gidilmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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