FETÖ hükümlüsü, Eskişehir´de yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M.'nin kent merkezinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekipleri örgütün kapatılan kuruluşlarda öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürdal M.´yi yakaladı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüsü Gürdal M. kapalı cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-27 12:12:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.