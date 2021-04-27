FETÖ hükümlüsü, Eskişehir´de yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M.'nin kent merkezinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekipleri örgütün kapatılan kuruluşlarda öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürdal M.´yi yakaladı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüsü Gürdal M. kapalı cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-27 12:12:00



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