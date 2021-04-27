Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı 17 günlük kısıtlama öncesi kuaförler randevulara yetişemiyor Kuaför Ekrem Kaçar: “Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu”

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerin yoğun mesaisi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kuaförler, son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.



“Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu”

Gündelik iş yaparak para kazandıklarını aktaran Cool Hair Style işletmecisi kuaför Ekrem Kaçar, 17 günlük kapanmada zor bir süreçten geçeceklerini dile getirdi. Randevuların da hemen dolduğunu belirten Kaçar, “29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma kuaförlerin işini zorlaştıracak olsa da tedbirler açısından gereklidir. Biz gündelik olarak para kazanan işletmeleriz. Kira ve çalışan ödemelerinde sorun yaşayabiliriz. Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu. 17 günlük kapanmanın öncesinde insanlar son tıraşlarını olmak istiyor. Kapanmaya kadar olan randevularımız 1 gün içerisinde doldu. Biz de perşembe akşamına kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Umarım bu kapanma son olur. Başka kapanmaları kaldırmamız zor olur. Milletimiz adına hayırlısı olur umarım” dedi.

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