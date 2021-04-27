Sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye ceza yazıldı

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Eskişehir’de gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde denetimler ve kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 194 kişiye 601 bin 686 lira ceza yazıldı.

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