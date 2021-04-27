Firari FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M'nin yakalanmasına için operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan bazı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirtilen Gürdal M., gizlendiği evde gözaltına alındı.

Firari FETÖ üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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