Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.

Eskişehir’de yaptırmış olduğu okullarla ve hayır işleri ile anılan TBMM 21. Dönem DSP’den Eskişehir milletvekili seçilen Av. Mehmet Mail Büyükerman, 93 yaşında hayatını kaybetti. Büyükerman’ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.