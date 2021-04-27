Kilosu 30 dolar eden tatlı su salyangozu kaçak avlayan 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de kilosu 30 dolara satıldığı öğrenilen tatlı su salyangozunu kaçak şekilde avlayan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık’a bağlı Yunusemre Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince Porsuk Çayı kenarında dolaşan bir minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste ve çevrede yapılan incelemede F.S. ve N.S. isimli şahısların kaçak yollardan tatlı su salyangozu avladıkları tespit edildi. Şahısların avladıkları yaklaşık 50 kilo tatlı su salyangozuna el konulurken, yakaladıkları salyangozların kilosunu 30 dolardan Adapazarı’ndaki bir işletmeye sattıkları öğrenildi.

İzinsiz olarak kaçak yollarla tatlı su salyangozu avlayan F.S. ve N.S. isimli şahıslara ‘Su Ürünleri Kanununa Muhalefet’ suçundan kişi başı 2 bin 182 lira olmak üzere toplam 4 bin 364 lira idari para cezası uygulandı.

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