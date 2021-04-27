Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan tatlı su salyangozu avladıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aracındaki çuvallarda 50 kilo salyangoz ele geçirildi.

Mihalıççık ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri, Porsuk Çayı kenarında dolaşan bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak yollardan avlandığı tespit edilen 50 kilo tatlı su salyangozu ele geçirilirken, şüpheliler F.S. ve N.S. gözaltına alındı. Çuvallar içerisindeki yaklaşık 50 kilo tatlı su salyangozuna el konularak Mihalıççık İlçe Tarım Müdürlüğü´ne teslim edildi. İzinsiz salyangozu avlayan F.S. ve N.S. ise Su Ürünleri Kanunu´na muhalefet suçundan toplam 4 bin 364 lira idari para cezasına çarptırıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-27 16:32:04



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