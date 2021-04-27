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2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçı; Türkiye:22 Slovenya:30

İHA

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçı; Türkiye:22 Slovenya:30

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. grupta Slovenya ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda oynan karşılamayı Slovenya 2230’luk skorla kazandı.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda, saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ilk yarıyı Slovenya 1611’lik skorla önde kapattı. Konuk ekip Slovenya Erkek Hentbol Milli Takımı müsabakayı 2230 kazandı.
Salon: Porsuk spor Salonu
Hakemler: Konjicanin Amar, Konjicanin, Dino
Türkiye: Görkem Biçer(7), Tuğberk Çatkin(2), Mehmet Demirezen(2), Özgür Sarak(3), AlpEren Pektaş(1), Ömer Ozan Arifoğlu, Uğur Erceylan, Çoşkun Göktepe, Halil İbrahim Öztürk(3), Yakup Yaşar Simsar(3), Yunus Öznusul, Ramazan Mutlu, Ümit Kırkayak(1), Yiğit Eröz, Samet Kanberoğlu, Cemal Kütahya, İlker Şentürk, Serdar Karaçam, Muhammet Bakır, Halim Akça
Slovenya: Jure Dolenec(12), Tilen Kodrin(4), Miha Zarabec(2), Domen Novak(4), Domen Makuc(4), Borut Mackovsek, Blaz Janc(1), Malus Jaka(1) Gregor Ocvirk, Vid Poteko, Kristjan Horzen, Zan Rant Roos, Urh Kastelic, Ales Anzic, Matic Groselj, Ljubomir Vranjes, Gregor Cvijic, Tadej Mazej
İki dakika cezası alanlar: Domen Maruc, Borut Mackovsek, Blas Janc, Vid Poteko, Urban Lesjak (Slovenya)Yakup Yaşar Simsar, Uğur Erceylan, Cemal Kütahya (Türkiye),
Sarı kart görenler: Uğur Erceylan, Cemal Kütahya(Türkiye) Matic Groselj,
Kırmızı kart görenler: Ömer Ozan Arifoğlu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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