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Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular Eskişehir'de tam kapanma hazırlığı böyle görüntülendi Tam kapanmaya sosyal mesafesiz hazırlık

İHA

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular Eskişehir'de tam kapanma hazırlığı böyle görüntülendi Tam kapanmaya sosyal mesafesiz hazırlık

Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından Eskişehir halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar alışveriş için birbiri ile yarıştı.
Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını açıklamıştı. Alınan yeni kararlara göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam kapanmaya bir gün kala Eskişehir'de vatandaşlar çarşılara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı saatlerde insanların banka, kuruyemişçi ve giyim mağazaları önünde oluşturduğu kuyruklar pes dedirtti.

Sokağa çıkamayacakları bayram için alışveriş yaptılar
Eskişehir’in en işlek yerlerinden Hamamyolu Caddesi, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazalar önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günleri için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Alışveriş yaparken bitkin düşen insanlar ellerinde alışveriş torbalarıyla yasak olan banklarda oturup dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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