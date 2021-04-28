50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende 600’e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: "600'e yakın çalışanımızın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende 600’e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: "600'e yakın çalışanımızın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"

İHA

50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende 600’e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: "600'e yakın çalışanımızın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2020 yılından beri sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında anlık görüntülü bağlantı kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtımı sağlayan OEDAŞ, 2020 yılından beri sahada çalışanlarına iş güvenliği ve sağlığını sağlamak adına Görüntülü Teyit Sistemi kullanıyor. Merkez birimde bulunan iş güvenliği uzmanları ve sahadaki teknisyenler arasında kurulan görüntülü bağlantılar sayesinde herhangi bir arıza durumunda anında görüntülü bağlantı sağlanarak arızalar ve rutin kontroller çok daha güvenli bir şekilde yapılıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2020 yılından beri kullandıkları Görüntülü Teyit Sistemi’ni anlattı.

"600’e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"
OEDAŞ olarak 2017 yılından beri kesintisiz enerji için yaklaşık 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden direktör Muzaffer Yalçın, bu yatırımların arasında teknolojik yatırımların en önemlilerinden olduğunu vurguladı. Görüntülü Teyit Sistemi’ni 600’e yakın teknisyenin çalışmalarını güvenli şekilde izlemek amacıyla kurduklarını söyleyen Yalçın, “Görüntülü tesislerimiz beş şehrimizde yaklaşık 49 bin kilometrekarelik bir alanda vermiş olduğumuz hizmetini ve takriben 50 bin kilometre enerji nakil hattımız üzerinde çalışan 600’e yakın teknisyenimizin de sürekli bakım ve kesintilere müdahaleleri sırasında güvenliklerini sağlamak amacıyla kurduk” ifadelerini kullandı.

“Sahadaki çalışanlarımız merkezdeki iş güvenliği uzmanlarıyla her zaman iletişim halinde”
Görüntülü Teyit Sistemi’nin işleyişi hakkında konuşan OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, “Merkez birimimizdeki iş güvenliği uzmanlarımız, sahada çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu operasyonlar ve tehlikeli işler sırasında, çalışmaların uygun olup olmadığı, enerjinin kesilip kesilmediği konusunda teyitleri vererek operasyonun başlamasını ve onların sürekli denetim altında tutulmasını sağlıyorlar” dedi.

Kurulan anlık görüntülü iletişim sayesinde daha kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılıyor
Sahadaki çalışanların iş güvenliğini sağlama konusunda önemli yere sahip Görüntülü Teyit Sistemi’ni Eskişehir’de 2020 yılbaşı itibariyle başladıklarını aktaran Muzaffer Yalçın, Temmuz 2020’den beri tüm bölgede aktif olarak kullandıklarını anlattı. Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana ciddi bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun olarak gerekli hassasiyet gösterdiklerini ve bu doğrultuda çalışmaları gözlemlediklerini söyleyen Yalçın, çalışanlara sahada yaptıkları hatalar konusunda anlık olarak bilgi dönüşü yaptıklarını, bu sayede kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılmasını sağladıklarını aktardı.

“Sadece 4 ayda 7 binin üzerinde görüntülü teyit gerçekleşti”
Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana binlerce görüntülü teyit gerçekleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, bu sayının 2021 yılı içerisindeki sadece 4 ayda bile 7 binin üzerine çıktığını söyledi. Yalçın bu durumu şu sözlerle ifade etti:
“2021 yılı ocak ayı itibari ile başlayan operasyonlarda gerek bakım gerek arıza müdahalelerinde Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde alınmış olan toplam görüntü sayısı 7 binin üzerine çıkmıştır. Bu görüntülerin analizlerinde hem şebekelerimizin durumunu hem de personellerimizin güvenli çalıştıklarını tespit ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular Eskişehir'de tam kapanma hazırlığı böyle görüntülendi Tam kapanmaya sosyal mesafesiz hazırlık
YEREL HABERLER Evde geçecek bayram için mağazaları ...
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı Öğrenciler memleketlerinde günlük apart işletmecileri dertte
YEREL HABERLER Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş ...
2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçı; Türkiye:22 Slovenya:30
YEREL HABERLER 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri ...
Hentbol Milli Takımı, Slovenya´ya 22-30 yenildi
YEREL HABERLER Hentbol Milli Takımı, Slovenya´ya 22-30 yenildi
Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı
Eskişehirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
Saraç; “Katma değerli ürünler üretmek zorundayız”
YEREL HABERLER Saraç; “Katma değerli ürünler üretmek zorundayız”
Kilosu 30 dolar eden tatlı su salyangozu kaçak avlayan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kilosu 30 dolar eden tatlı su salyangozu kaçak ...
'Pandeminin sonu için yüzde 70 toplum bağışıklığı gerek'
YEREL HABERLER 'Pandeminin sonu için yüzde 70 toplum bağışıklığı ...
Şantiyeden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şantiyeden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
ESO’nun düzenlediği uluslararası iş birliği toplantıları 34 ülkenin katılımı ile başladı
YEREL HABERLER ESO’nun düzenlediği uluslararası iş birliği ...
Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını ...
Felsefe artık çocuk işi! Farklı illerden 10 öğretmenle “Çocuklar için Felsebiyat” projesi geliştirildi
YEREL HABERLER Felsefe artık çocuk işi! Farklı illerden 10 ...
Başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası oluyor Hava sıcaklıklarıyla birlikte başıboş atların sayıları da arttı
YEREL HABERLER Başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası oluyor Hava ...
Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten ...
ARIKÖY’de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER ARIKÖY’de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ...
“Bağırsaklarımız kadar mutluyuz” ESOGÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Konar, probiyotiklerin önemini anlattı "Tüm dünyada fermente ürünlere ciddi bir talep söz konusu"
YEREL HABERLER “Bağırsaklarımız kadar mutluyuz” ESOGÜ Ziraat ...
Firari FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ üyesi yakalandı
Çocuklardan mutluluğun resmi
YEREL HABERLER Çocuklardan mutluluğun resmi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye ceza yazıldı
Hac ve umre malzemesi satıcılarının tek beklentisi ‘bir tarih’ Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye yetkiliklerinin ileriye dönük bir tarih belirlemesini bekliyorlar
YEREL HABERLER Hac ve umre malzemesi satıcılarının tek beklentisi ...