Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen “Türk Dünyası’nda Ramazan” paneli çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türk topluluklarındaki benzer, ortak ve farklı uygulamaların tespiti açısından büyük önem arz eden panele, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haci Ömer Özden, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türkiye, Kerkük, Kırgızistan ve Kıbrıs’ta Ramazan etkinlikleri fotoğraf, video ve çeşitli görsel materyaller eşliğinde anlatıldı. Böylece Ramazan’ın Türk Dünyası ve Anadolu’da nasıl karşılandığı ve değerlendirildiği karşılaştırılmış oldu.

Panel Yöneticisi Prof. Dr. Kemal Polat, kısa bir açılış konuşması yaparak şunları söyledi:

“Türk milleti Ramazan’a ayrı bir önem vermiş, onu en güzel şekilde yaşamış ve Ramazan’a özgü bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Böylece Ramazan kültürü, Ramazan medeniyeti oluşmuştur. Ramazan ayı, Türk Milleti’nin zarafet, nezaket, şefkat, merhamet ve cömertliği ile birleşince başka bir haz alınan zaman dilimi olmuştur.” Polat ayrıca Kırgizistan’da yaşanan Ramazan ayına ait hazırlıklardan, inanış ve geleneklerden de bahsetti.



Özden: “Ramazan, Türkiye’nin bütün vilayetlerinde büyük bir coşkuyla karşılanır”

Ramazan’ın bütün Türkiye’de büyük bir coşkuyla karşılandığını söyleyen Prof. Dr. Haci Ömer Özden, Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan ayında yapılan hazırlıklardan, ritüellerden ve davetlerden de bahsetti. Özden ayrıca, “Ramazan’da ülkemizde kültürel faaliyetler de artar. Şairler geçmişten bu yana Ramazan’ı öven şiirler inşa ederler ki bunlara Ramazaniyye denir. Söyleşi programlarının yanı sıra Ramazan’ın ruhuna uygun eğlence programları da hazırlanır. Bunlardan başka da pek çok etkinlik söz konusudur.” dedi.



Prof. Dr. Suphi Saatçi: “Kerkük şehrinin her evinde Ramazanı Şerif’i karşılama heyecanı yaşanırdı”

Ramazan ve bayram gibi mübarek aylar ve günler geldiğinde, herkesin içinde özellikle çocukluk dönemine kadar uzanan hatıraların canlandığını ifade eden Prof. Dr. Suphi Saatçi, çocukluğunda Kerkük’te geçen Ramazan anılarından bahsetti.



Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler: “Elbette Ramazan da geleneksel hayatın bir çök yönü gibi modern hayat şartlarından nasibini almıştır”

Ramazan ayında Kıbrıs’ta yapılan hazırlıkları anlatan Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler ise “Kıbrıs eski bir Osmanlı mülkü olması sebebiyle, Kıbrıs’ta Ramazan ile ilgili uygulamaların pek çoğu Osmanlı dünyasının geneli ile örtüşmekle birlikte, Ramazan ile ilgili adetlerde birtakım mahallî unsurların da olduğu görülmektedir.” dedi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen panelde, Türk Dünyasındaki benzer uygulamaların çokluğu dikkat çekti. Panel, Moderatör Prof. Dr. Kemal Polat’ın panelistlere sanal ortamda katılım belgelerini sunması ve herkese teşekkür etmesiyle son buldu.

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