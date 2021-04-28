Eskişehir’de uzun göçmen kuyruğu

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Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 saatleri arası olarak uygulanmaya başlanmıştı. İş ve işlemlerini yapmak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gelen yabancılar, mesai saati öncesi uzun kuyruk oluşturdu. Zaman zaman benzer görüntülerin yaşandığı bina önündeki yoğunluğun, pandemi nedeniyle çalışma saatlerinin kısalması üzerine yaşandığı öğrenildi.

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