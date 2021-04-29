Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı Türbedeki iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildi

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir Sertürbedari Mehmet Levent Başerdem, revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlanan Osman Gazinin büyük ağabeyi Gündüz Alp'in türbesindeki iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildiğini açıkladı.

Mehmet Levent Başerdem, Ertuğrul Gazi hazretlerinin büyük oğlu, Osman Gazinin büyük ağabeyi Gündüz Alp'in, Domaniç savaşında şehit düştüğünü belirtti. Cenazenin Osman Gazi tarafından Gündüzler köyüne defnedildiği yerdeki türbesinin revizyon ve güzelleştirilmesinin yapılarak iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildiğini anlatan Başerdem, "Bayraklar dualarla gönderlere çekilerek çalışmalar taçlandırıldı" diye kaydetti.



"Eskişehirlileri Gündüz Alp türbesini ziyaret etmeye çağırıyoruz"

Köy Muhtarı Selim Kurnaz ‘a, hizmetlerine ve verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini bildiren Mehmet Levent Başerdem, "Türbe ve çevresindeki çalışmalar mübarek Ramazan ayında tamamlandı. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bütün Eskişehirlileri, il merkezine 33 kilometre mesafede olan Gündüz Alp türbesini ziyaret etmeye çağırıyoruz" diye anlattı.

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