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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

İHA

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.Y., B.K. ve İ.B.. isimli şüpheliler, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanmasını müteakip “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemece B.Y. isimli şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şüpheliler B.K. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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