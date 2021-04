Başkan Küpeli: “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Covid19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, her zaman emeğin ve alın terinin korunmasının yanında olduk. Sanayi çalışanlarımızın 1 Mayıs’ını kutlarken, inşallah hep birlikte daha çok çalışarak ve üreterek bu zor günleri atlatacağız” dedi.

Başkan Küpeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çalışmanın, alın teriyle kazanmanın ve üretmenin kutsal olduğunu belirten Başkan Küpeli, “İnsan emeğine ve çalışan haklarına saygı, çağdaş dünyanın ve demokratik kültürün vazgeçilmez bir parçası olup, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bunun yanında yüce dinimizde insanın çalışmasına, emeğe, alın terine ve insanın çalıştığının karşılığının tam olarak verilmesine büyük önem atfetmiş, Peygamber Efendimizin (S.A.V) ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ sözü ise bunun kanıtıdır. Eskişehir OSB olarak bizler, ‘emek en yüce değerdir’ diyerek her zaman emeğin ve alın terinin korunmasının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Covid19 salgını nedeniyle ülke olarak zor bir dönem geçiyoruz. Ekonomik zorlukları aşmak için başta sanayicilerimiz olmak üzere bu sektörde bir yılı aşkın süredir fedakârca çalışan her görev ve seviyedeki tüm çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu zor dönemi işverenler ve çalışanlarımız olarak hep birlikte ve beraber çalışarak, devletimizin desteği ve gücüyle, birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren 563 işletmedeki 45 bin 200 çalışanımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

