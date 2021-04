Bu otelde kediler çok rahat Evini kedi oteline çevirdi, hem mutlu hem para kazanıyor Kedi oteli sahibi Metin Çakır: "Kendi dairemizi kediler için dizayn ettik"

Eskişehir’de kedileri sevdiği için oturduğu evi 'kedi oteline' çeviren Metin Çakır isimli vatandaş şimdilerde hem para kazanıyor hem de daha çok hayvan ile vakit geçiriyor.

Eskişehir'de kedileri çok seven Metin Çakır ve eşi, oturdukları evde komşuları ile kediler yüzünden sorun yaşamaya başladı. Ardından bir gün veterinerde kafeste bulunan kedileri gören çift, kedi oteli yapmak için harekete geçti. Hayvansever çift oturdukları evleri kedilere bırakmaya karar verdi. Kediler için banyosundan mutfağına dizayn edilen ev, aradan geçen yaklaşık 2 yıl içinde 700 kediye ev sahipliği yaptı. Evde kafes olmadan özgürce gezen kedilerin bakımını ise yine çift birlikte yapıyor. Kedilerini bırakan müşterilerinde memnun olduğu otelde her şey kediler için düşünüldü. Apartmanda bulunan komşular da bu duruma alıştı. Bugünlerde Metin Çakır'a destek veriyorlar.



“Veterinerde kafeslerdeki kediler bu işe girmemizde etkili oldu”

Emekli olduktan sonra hayvanları çok sevdikleri için eşiyle birlikte pet shop işletmeye başladıklarını belirten Metin Çakır, daha sonra müşterilerin talepleri doğrultusunda ücretsiz şekilde kedi bakmaya başladıklarını aktardı. Bir arkadaşları vasıtasıyla kedi oteli fikrine ulaştıklarını söyleyen Çakır, “Bir arkadaşımız İstanbul’da kedi bakma olayının paralı, profesyonel yapıldığını ve böyle bir şeyi denememizi söyledi. Bu fikir aklımıza yattı, ancak bizim bu yönteme başlamamızdaki asıl neden, veterinerdeki kafesteki kediler oldu. Biz kedimizi veterinere götürdüğümüzde 810 kafesin içindeki kedileri görünce sorduk ‘bunlar ne kadar kalıyor burada diye’, ‘4 günden fazla kalamıyorlar burada, sonra bırakıyoruz’ dediler. Ben de eşime dedim ki ‘bu böyle olmaz biz yıllardır kedilerin içindeyiz’. Bunu profesyonel olarak kafaya yerleştirdik, tasarladık, bu işe başladık” diye konuştu.



“Kendi dairemizi kediler için dizayn ettik, biz başka yere taşındık”

Başlarda pet shop dükkanlarını, mekânın da müsait olması nedeniyle kedi oteline çevirdiklerini söyleyen Metin Çakır, sonrasında bu durumun yaşattığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

“Bizim ilk açtığımız yerde üst katta ve yan binadan şikâyetler oldu. Kedi olunca sanki ‘bu pirelidir, mikropludur’ gibi hala halkımızın kafasında bazı şeyler var. O yüzden şikâyet edildi. Bizim her şeyimiz resmi olduğu için kanunen yapılacak bir şey yok ama rahatsızlık fazla seviyede olunca daha fazla insanı rahatsız etmeyelim diye çıkmak zorunda kaldık. İkinci yerimizde de çok ilginç, hem ev sahibi hem de oradaki komşularımız 34 aydan sonra rahatsız olduklarını söylediler. Kedi miyavlaması, koşturması gibi kedilerin yapılarında olan şeylerden ötürü şikâyet etmeye başladılar. Orada da rahatsızlık olunca, yer bulamadık. Kendi dairemizi boşalttık, biz başka daireye taşındık. Burası aşağı yukarı 145 metrekare, tamamını kedilere verdik. Banyosundan balkonuna, salonundan mutfağına kadar her tarafı onlara göre tasarladık. Şimdi çok iyiyiz, şikâyet yok, Allah razı olsun hayvan sever komşularımız var. Kediler de mutlu biz de mutluyuz.”



Kafes kullanmak yerine kedileri sosyalleştiriyorlar

Müşterilerden gelen geri dönüşlerin her zaman olumlu olduğunu ve geçmişte kedi otelinde bu açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çakır, kafes kullanmadan kedileri ev ortamında birbirleriyle sosyalleştirerek barındırdıklarını söyledi. Kedileri sosyalleştirirken bazı karakter analizleri yaptıklarını ve buna göre hareket ettiklerini aktaran Çakır, “Kedi sahiplerinin ‘Benim kedim hiç dışarıda kalmadı, hiç yalnız kalmadı acaba nasıl olacak, olur mu olmaz mı’ diye tereddütleri var. Biz de diyoruz ki buyurun gelin mekâna, ortama, kedilere bakın. Kalanların hepsi misafir kedi bunların. Geliyorlar bakıyorlar çok beğeniyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.