Hamamyolu sessizliğe büründü Kalabalık olması nedeniyle gündemden düşmeyen bu caddeye bugün uğrayan olmadı

Eskişehir’de, normal günlerde kalabalığı ile ünlü olan ve Covid19 kurallarının hiçe sayılması sebebi ile gündemden düşmeyen, eleştirilere konu olan Hamamyolu bugün kısıtlama dolayısı ile boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle dün akşam başlayan tam kapanmanın ardından bugün ilk günde Eskişehir’in en kalabalık caddelerden biri olan Hamamyolu ve etraftaki sokaklar tamamen boş kaldı. Yetkiler tarafından defalarca uyarılmasına rağmen kalabalık kontrolü edilemeyen Hamamyolu’na bugün saylı esnaf dışında kimse görülmedi. Normal süreçte sosyal mesafeyi hiçe sayılarak cıvıl cıvıl dolduran caddede; oturarak yemek yiyen, dondurma yalayan, sadece boş boş vakit geçiren veya çocukları oyun oynaması için getiren kimse de görülmedi. Caddenin kalabalık taşıması konusunda yerel basında defalarca vurgulanmasının ardından sevk edilen düzenli kontrol ekibi de vatandaşların gelmediği için bugün bölgede yoktu.

Cadde üzerinde bulunan esnaf ise etrafında ikamet edenler için kepenklerini açtığı söyledi. İsmini belirtmek istemeyen bir esnaf ise, “Keşke normal süreçte o kadar kalabalık olmasaydık, boş boş kuraları çiğnemeseydik bugün bu hale gelmezdik. Umarım bu kısıtlama işe yarar. Ancak kısıtlama kalktıktan sonra yine aynı kişilerin burada kalabalık oluşturmasından korkarım” dedi.

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