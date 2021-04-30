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Tepebaşı Belediyesi’nden vatandaşa mesaj, “Evde kal Tepebaşı biz varız”

İHA

Tepebaşı Belediyesi’nden vatandaşa mesaj, “Evde kal Tepebaşı biz varız”

Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi, koronavirüs nedeniyle evinde izolasyonda olan ve gıda temininde zorluk çeken 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriyor.
Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği sıcak yemek servisinin yanı sıra koronavirüs nedeniyle evinde izolasyonda olan ve gıda temin etmekte zorluk çeken 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara da karantina süresi boyunca yemek ulaştırıyor. Nihalİsmail Akçura Aşevi personeli tarafından özenle ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan yemekler, yine ekipler tarafından vatandaşların evlerine servis ediliyor.

“Beraberlik ruhu ile aşacağız”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pandemi döneminin atlatılmasında birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaparak, evinde izole olan 65 yaş üstü veya engelli vatandaşların yalnız bırakılmadığını belirtti. Başkan Ataç, “Aşevimiz tarafından düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hazırlarken, koronavirüsten dolayı evlerinde izolasyonda olan, gıdaya ulaşmakta zorluk yaşayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak, koronavirüs dolayısıyla evlerinde izole durumdaki vatandaşlarımızın yanındayız. 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlarımıza aşevimizde ekiplerimizce hazırlanan yemekler, yine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Bizleri bu destek sürecinde yalnız bırakmayarak katkı sunan tüm yardımsever vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecini, beraberlik ruhu ile aşacağız” sözlerini kullandı.
Yemek hizmetinden yararlanan Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi ve yardımseverlere teşekkürlerini iletiyor. Nihalİsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak ya da destek olmak isteyenler vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa’dan yetkililere ulaşabiliyor.

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