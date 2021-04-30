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Rektör Erdal, aday öğrencilere Anadolu Üniversitesi’ni anlattı “ Açıköğretim Sistemi sunduğu e-öğrenme malzemelerinin niteliği ile dünyanın en iyileri arasında”

İHA

Rektör Erdal, aday öğrencilere Anadolu Üniversitesi’ni anlattı “ Açıköğretim Sistemi sunduğu e-öğrenme malzemelerinin niteliği ile dünyanın en iyileri arasında”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, katıldığı televizyon kanallarındaki programlarda aday öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, “Açıköğretim Sistemi sunduğu eöğrenme malzemelerinin niteliği ve çeşitliliği ile bu alanda dünyanın en iyileri arasında. Ayrıca öğrencilerin spor, sanat ve bilimle bir arada keyifle yaşayacağı bir kampüsü sahibiz” dedi.
Programda Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu olanakları detaylı bir şekilde aktaran Rektör Erdal, öncelikle Eskişehir hakkında bilgiler verdi. Eskişehir’in üç üniversitesi ile toplamda 60 bine yakın öğrencisi olan bir üniversite kenti olduğunu ifade eden Rektör Erdal, “Dolayısıyla Eskişehir yıllardır öğrenci şehri olarak anılıyor. Anadolu Üniversitesi de şehrin merkezinde, öğrencilerine her türlü konforu sağlayan bir üniversite. Örgünde tek kampüste 23 bin üniversite öğrencimiz var ama dünyanın her tarafına yayılmış Açıköğretim Sistemi öğrencilerimizin sayısı 2 milyona yakın. Dolayısıyla Amerika’dan, Mısır’a kadar hemen hemen her yerde merkezlerimiz ve öğrencilerimiz var. Çok farklı dallarda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızla eğitime devam ediyoruz. Bu kapsamda kampüsümüz öğrencilerine eğitim, kültür, sanat ve sporun aktif bir sosyal yaşamla birleştiği bir üniversite hayatı sunuyor. Bu sayede öğrencilerimiz eğitimlerinin dışındaki zamanı da kampüsümüzde geçiriyor” dedi.

“Bin 250 kişilik bir yurt tamamlandı”
Öğrencilerin yaşantılarında mutluysa bu durumun eğitimlerine de pozitif olarak yansıdığına dikkat çeken Rektör Erdal, “Pandemiden dolayı sekteye uğrasa da şehrin merkezinde olmasından dolayı 24 saat yaşayan bir kampüsümüz var. Bunun yanı sıra kampüsümüzün içerisinde kız öğrencilerimiz için yenilenen bin 250 kişilik bir yurt tamamlandı. Böylelikle kampüsümüz barınma olanaklarının da karşılandığı bir alan. Kampüsümüzün olanaklarının haricinde Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimize üç öğün sağlıklı, besleyici ve Türkiye’nin en ucuz yemekhane hizmetini sunuyoruz. Ayrıca kütüphanede çalışan öğrencilerimize gece saatlerinde çorba, çay ve kahve servisi de yapıyoruz. Kısacası Eskişehir’in tam bir öğrenci şehri olduğu gibi kampüsümüz de tam bir öğrenci kampüsü” diye konuştu.

“Pandemiyle beraber Anadolu Üniversitesi büyük bir avantajla eğitime devam etti”
Anadolu Üniversitesi olarak felsefelerinin eğitim kalitesinde sürekli iyileştirme yapmak olduğuna değinen Erdal açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Anadolu Üniversitesi 23 bin örgün öğrencisi, 2 milyona yakın Açıköğretim öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük üniversitesi. Biz açıktan ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı bulan bir deneyime sahibiz. Pandemiyle beraber bütün dünya uzaktan eğitime geçmekle ilgili çalışmalar yürütürken Anadolu Üniversitesi büyük bir avantajla eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürdü. Hem geçtiğimiz yılda hem de geçtiğimiz dönemde bütün derslerimizi verimli bir şekilde tamamladık.”

“Özellikle bu yıl devletimizin vizyonuyla uluslararasılaşma konusunda önemli çalışmalarımız var”
Anadolu Üniversitesi’nin uluslararası alanda öğrencilerine sağladığı imkanlara da değinen Rektör Erdal, “Uluslararasılaşma ve her alanda güçlü bir rekabet gücü oluşturmak ülkemizin temel felsefelerinden birisi. Açık öğretim sayesinde birçok ülkeden öğrenciye sahip olduğumuz için Anadolu Üniversitesi uluslararası bir üniversite konumunda. Hem Erasmus hem de Avrupa dışından üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla bu konuda da en üst sıralarda bulunan bir üniversiteyiz. Özellikle bu yıl devletimizin vizyonuyla uluslararasılaşma konusunda önemli çalışmalarımız var. Hem kamu kuruluşlarıyla hem de özel kurumlarla iş birliği yaparak daha fazla sayıda nitelikli öğrencinin üniversitemize gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yurtdışından gelen öğrencilerin adaptasyonu ve üniversitemize alışmaları konusunda da çalışmalarımız var. Gelen yabancı öğrenciyi bir Türk öğrenci ile eşleştirerek hem kültürümüze hem şehrimize adaptasyonlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de en büyük hazinelerden bir tanesine sahibiz”
Açıköğretim Sisteminde bulunan kaynakların önemine de değinen Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemi sunduğu eöğrenme malzemelerinin niteliği ve çeşitliliği ile bu alanda dünyanın en iyileri arasında. Özellikle ikinci üniversite için gelen profesyonellerimiz bu kaynaklardan çok memnun. Ekitap rezervi açısından sistemimizde bin 100’ün üzerinde ekitap var ve bu kaynaklarla Türkiye’de en büyük hazinelerden bir tanesine sahibiz. Pandemi döneminde bu hazineye erişimi bütün Türkiye’ye açtık. Öğrencilerimize tavsiyem bu nitelikli eöğrenme malzemelerin değerini bilip, her birinden azami ölçüde faydalanmaları” dedi.
Prof. Dr. Erdal, “Pandemi bizlere eğitim programlarımızı revize etme anlamında da bir fırsat verdi ve eğitim materyallerimizi güncelleme ve eğitime teknolojiyi dahil etme konusunda avantajlarımız oldu. Bazı yeni programlar için başvuru yaptık. Bu sene Rekreaasyon Yönetimi programımız, Beslenme ve Diyabetik Programımız kabul oldu. Açıköğretim Sistemi’ndeki İngilizce ağırlıklı programlarla yeni döneme hazırlık yapmaya çalıştık. Verimlilik açısından bakarsak, uzaktan eğitimi ve teknolojiyi eğitime adapte etmenin önemini gördük. Öğrencilerimize kavuşmak suretiyle onların eğitimlerini aksatmamak anlamında her türlü teknolojik altyapıyı sunmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz eöğrenme malzemelerinin hazırlandığı, canlı derslerin çekildiği, animasyonların, grafiklerin üretildiği güçlü bir teknik altyapıya sahip. Bu anlamda bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapımız dünya üniversitelerinin birçoğundan daha güçlü.

“Teknolojik altyapımız, stüdyolarımız ve olanaklarımız öğrenciler için büyük bir avantaj”
Anadolu Üniversitesi’nin fakülte başarılarının da altını çizen Prof. Dr. Fuat Erdal şunları ekledi, “Yılların birikimiyle Güzel Sanatlar Fakültemiz birçok sanatçımızın mezun olduğu bir fakülte. Aynı şekilde İletişim Bilimleri Fakültemiz de YKS taban puandan en yüksek puanla öğrenci alan fakültelerimizden biri. Sektöre çok önemli sayıda başarılı insan kaynağı yetiştiriyor. İletişim Bilimleri Fakültemizdeki teknolojik altyapımız, stüdyolarımız ve olanaklarımız öğrenciler için büyük bir avantaj. Muhtemelen çok az üniversitenin konservatuvarının senfoni orkestrası ve tiyatrosu vardır. Muhtemelen Türkiye’deki en özel bölümlerden bir tanesi çünkü İşitme engelli, zihinsel engelli, üstün yetenekli ve görme engelli çocuklar olmak üzere özel ihtimam gereken öğrencilerimiz için öğretmen yetiştiriyoruz”

“Anadolu Üniversitesi başarının yanında”
Anadolu Üniversitesi’nin burs imkanlarından bahseden Rektör Erdal, “Sınavlarda sayısal, sözel ve eşit ağırlık gibi puan türlerinde başarı gösteren öğrencilerimize Anadolu Rezidans’ta mezuniyet dönemlerine kadar konaklama imkânı sağlayacağız. Özel yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencilerimize de hayallerini süsleyen Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri gibi sanatsal organizasyonlara katılma imkânı sağlayacağız. Bunların yanı sıra maddi ve ayni olarak çok çeşitli destekler daha sunacağız. Üniversite olarak başarıyı desteklemek ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuz, bu anlayışla, aday öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanları güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bir şekilde enerjimizi ve sabrımızı toparlayarak önümüze bakmamız gerekiyor”
Son olarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sabırla çalışmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erdal, “Öğrenciler, bir senedir kapalı bir ortamda zor bir maraton içerisindeler. Bir taraftan liseyi bitirmeye bir taraftan da üniversite hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Pandeminin insan hayatına kattığı büyük olumsuzluklar var. Bir şekilde enerjimizi ve sabrımızı toparlayarak önümüze bakmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz, motive olmak ve biraz olsun kafalarını dağıtmak için üniversiteleri sanal ortamda gezebilirler. Sınava hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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