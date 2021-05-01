Seyitgazi’den dede-toruna çuval çuval mavi kapak

Mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtan Eskişehirli dedetoruna, Seyitgazi ilçesinden çuval çuval mavi kapak geldi.

Eskişehir’de yaşayan Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtıyor. Seyitgazi ilçesi Sarayören mahallesi Muhtarı Tevfik Demir, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı yaklaşık 15 çuval mavi kapağı dedetoruna teslim etti.

İlçeyi ziyaret ederek mavi kapaklarını teslim alan dedetorun, örnek davranışından dolayı Muhtar Demir’e teşekkür etti.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ise kapak teslimi sırasında orada bulunarak yaptığı katkıdan dolayı hem dedetoruna hem de muhtara teşekkürlerini iletti.

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