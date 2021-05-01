Eskişehirspor-Bursapor: 1-5

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

ESKİŞEHİRSPOR: CengizFurgan (Dk.64 Talha), Bedirhan, Tolga (Dk.80 Kaan), Buğra, Uğur Can (Dk.46 İbrahim Halil), Mevlüt, Emir, Cihangir, Onur Arı, Berkay (Dk.78 Onurhan)

BURSASPOR: Canberk(Dk.82 Talha) Onur, Emirhan, Burak (Dk.82 Hasan), Çağatay, Taha, Furkan, Kerem (Dk.71 İsmail), Eren (Dk.71 Berat), Tuğbey (Dk.65 Vefa), Hamza

GOLLER: Dk.9 Onur Arı (Eskişehirspor) Dk.15 ve Dk.77 Tuğbey, Dk.46 Eren, Dk.76 Berat, Dk.90+3 Çağatay (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Tolga, Emir (Eskişehirspor) Kerem, Vefa (Bursaspor)

TFF 1´inci Lig'in 33´ncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bursaspor´a 5-1 mağlup oldu.

9´uncu dakikada Uğur Can´ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onur, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

11´inci dakikada ceza sahasında Buğra´nın vuruşu kalecinde sekip, direkten geri döndü. Topu çizgi üstünden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

15´inci dakikada Onur´un sol çaprazdan ceza sahasına girerek pas verdiği Tuğbey´in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

46´ncı dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya gelen Burak´ın pasında Eren topu boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.

50´nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tuğbey´in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

76´ncı dakikada Onur´un soldan ortasında altı pas üzerinde dokunan Berat top ağlarla buluşturdu: 4-1.

90+3´ncü dakikada Çağatay ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-05-01 15:28:39



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