TFF 1.Lig: Eskişehirspor: 1- Bursaspor: 5

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TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bursaspor’a 51 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Uğur Can’ın pasıyla topu önünde bulan Onur, kalecinin sol tarafına gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

15. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Tuğbey, düzgün vuruşuyla takımına eşitliği sağlayan golü buldu. 11

46. dakikada Burak’ın ara pasını iyi değerlendiren Eren, yerden şutuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 12

50. dakikada topla ceza sahası içerisine ilerleyen Tuğbey, sert vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 13

76. dakikada Onur’un yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 14

90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Çağatay, takımın beşinci golünü kaydetti. 15



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x, Furgan Polat x (Talha Erdoğan dk. 64 xx), Bedirhan Altunbaş x, Tolga Yakut x(Kaan Gaman dk. 84 x), Buğra Çağlıyan x, Uğur Can Semizoğlu x (İbrahim Halil Öner dk. 46 x), Mevlüt Çelik x, Emir Yıldız x, Cihangir Çağlıyan x, Onur Arı xx, Berkay Tanır x(Onurhan Uyanık dk. 79 x)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Göktuğ Kaan Ünüvar, Erdal Akdarı, Arda Okumuş, Selman Çiftkanatlı

Bursaspor: Canberk Yurdakul x(Talha Yakın dk. 83 x), Onur Atasayar x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xx(Hasan Basri Ünal dk. 83 x), Çağatay Yılmaz x, Taha Altıkardeş x, Furkan Emre Ünver xx, Kerem Şen xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 71 x), Eren Güler xx(Berat Altındiş dk. 71 xx), Tuğbey Akgün xxx(Vefa Temel dk. 65 xx), Hamza Baran Arıkan xx

Yedekler: Ramazan Keskin, Ozan İsmail Koç, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Onur (dk. 9) (Eskişehirspor), Tuğbey (dk. 15 ve 50), Eren (dk. 46), Berat (dk. 76), Çağatay (dk. 90+3) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Tolga, Emir (Eskişehirspor), Kerem, Vefa (Bursaspor)

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