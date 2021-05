Vali Erol Ayyıldız’ın Yunus Emre Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Yunus Emre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kültürümüzde temsil ettiği değerler bakımından yeri gönüllerimizde olan Yunus Emre’yi ölümünün 700. senei devriyesinde rahmetle, minnetle yâd ediyor; 'Bizim Yunus' ve 'Türkçe Yılı' adıyla anılacak 2021 yılının milletimizle beraber tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. 2021 UNESCO 'Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı' ve Cumhurbaşkanlığımızın Genelgesi ile 2021 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında onun arı duru Türkçesiyle 'Bu manadan duyan gelsin' dediği ve her biri bir mana denizi olan şiirlerindeki davetine uyarak bu manadan duymaya, her zamankinden gür bir sesle duyurmaya azmettik. Zira onun sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına dair Yunus Emre bir çıkış kapısı göstermektedir. O, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. 2021 yılı münasebetiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ettiğimiz Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran şahsında bu toprakların vatan kılınmasında, önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair millî hafızamızı tazelemeyi bir fırsat bilmekteyiz. Eli, halkı incitmekten; gönlü, hırs ve emelden; dili, boş sözlerden bağlayan; gözü, bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eş gören bütün erenlerimizin nefesi; organların şahitlik edeceği bir gün için henüz vakit varken, henüz nefes alıp vermekteyken yüzü ak, kalbi pak; fütüvvette, mertlikte gözü pek olmak hususunda bizlere ahirete uzanan bir vizyon sunmaktadır. Eskişehir, manevi bereketini ortaya koyan değerleriyle iyiliklerin, güzelliklerin neşvünema bulduğu ve Kuruluş’un değerlerini bağrına basmış bir şehirdir. Şehrin kültür ve değerlerini ortaya çıkaracak güzellikler üretmek gayreti içindeyiz. Eskişehir’e hizmet etmeyi mukaddes bir yük ve ibadet kabul ediyoruz. Zira Eskişehir’e hizmet etmek bizim için aynı zamanda hikmetli nasihatleriyle Nasreddin Hoca’mıza, huzurun mimarları Şeyh Şehabeddin Sühreverdi, Şeyh Şucaeddin Veli, Aziz Mahmud Hüdayi’ye; destanlarla dolu hayatıyla Seyyid Battal Gazi’ye, davasının esası sevgi olan bir yönetim mirasının manevi lideri Şeyh Edebali’ye, 'Bize ma’na gerek da’vâ gerekmez' diyen Yunus Emre’ye ve bu toprakların bağrından çıkardığı daha nice değerlerine hizmet etmek demektir. Bu vesileyle 'Bizim Yunus' ve 'Dünya Dili Türkçe' etkinliklerini himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Yunus’un sesinin gür bir şekilde duyurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere yüreğini ortaya koyan yerel, ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlara; 'Bizim Yunus'un iyi anlaşılmasına katkı sunan her yüreğe teşekkürü borç biliyoruz."

