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Kapanmada herkes eczanede

İHA

Kapanmada herkes eczanede

Eskişehir’de yaşanan kapanma sonrasında öğle saatlerinde eczane önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçilmesinin ardından vatandaşlar 17 gün evlerinde vakit geçirecek. Kısıtlamaların uygulandığı saatlerde Eskişehir Vişnelik Mahallesi’nde bir eczanenin önünde yoğunluk olduğu görüldü. Yola kadar uzanan kuyruk yaklaşık bir saat boyunca hiç azalmadı. Küçük şikayetlerle eczane önünde bekleyen vatandaşların bu durumu dışarı çıkma bahanesi olarak kullanabileceğini akıllara getirdi.

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