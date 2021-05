Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi'nce, kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilimsel olarak tespit edebilmeleri için kurulan web tabanlı Müzik Algısı Testi'ne (AMAT) kısa sürede 1248 kişi katıldı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, testlerin sonucunda kadın kullanıcıların daha başarılı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Erkek kullanıcıların başarı oranı yüzde 43,6, kadın kullanıcıların başarı oranı ise yüzde 56,4 olarak ölçüldü" dedi.

Anadolu Üniversitesi, 7 yaşından itibaren herkesin müzik kulağı hakkında bilimsel bilgi sahibi olmasına yardımcı olmayı hedefleyen AMAT platformunu kurdu. Anadolu Üniversitesi´nin internet sitesi üzerinden ulaşılan platformda testler, yaklaşık 25 dakikalık sürede tamamlanırken, kişilerin müzik yeteneğine sahip olup olmadıkları bilimsel incelemeyle cevaplanıyor. Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde oluşturulan AMAT, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe tarafından 2 yıllık bilimsel araştırma projesi kapsamında psikometrik yöntemler kullanılarak geliştirildi. Geçerli, güvenilir, akustik ve pratik açılardan iyi özelliklere sahip bu testin internet tabanlı olması, uzaktan eğitim gerektiren durumlarda da kullanılabilmesi, testin en önemli kazanımını oluşturuyor. Proje kapsamında pek çok okulda deneme çalışmaları yapıldı ve 7 kategorili yaklaşık 25 dakika süren test ortaya çıkarıldı.

'KADINLAR DAHA BAŞARILI OLDU'

Projenin yürütücüsü Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, yapılan testlerin sonucunda kadın kullanıcıların daha başarılı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Anadolu Üniversitesi müzik algı testi birkaç hafta önce açıldı. Teste çocuklar ve yetişkinler katılıyor. Bizim ilgimizi çeken sonuçlar oldu. Öncelikle kadınlar daha başarılı oldular. 7 yaşından itibaren çocuklardan başlayıp yetişkinleri de katarak hesapladık. 2 hafta civarında 557 erkek, 691 kadın olmak üzere 1248 kullanıcımız testini bitirdi. Biz bu sayının birkaç hafta içinde 10-20 binlere ulaşacağını düşünüyoruz. Testlerin genelinde kadınlarımız, kız çocuklarımız daha başarılı olmuş. Genel başarı oranı yüzde 76,2, başarısızlık oranının ise yüzde 23,8 olduğu testlerde, erkek kullanıcıların başarı oranı yüzde 43,6. Kadın kullanıcıların başarı oranı ise yüzde 56,4 olarak ölçüldü. Bir de kapanma oldu. Herkes evinde 'ne yapacağım?' diye düşünüyor. Tam zamanı, herkes kendi müzik yeteneği var mı baksın. Hazır evdeyken rahat rahat, hem de güvenli" diye konuştu.

HER CİHAZDAN UYGULANABİLİYOR

İnternet bağlantısı olan her cihazdan teste katılımın sağlanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Tunca, "Türkiye'de herkesin bu testten yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu testin güzel taraflarından bir tanesi, her sene sorular yenileniyor. Dolayısı ile önümüzdeki sene çocuklar 8-9 yaşındayken ilerliyorlar mı, geriliyorlar mı? Bunlar belirlenebiliyor, takip etmek mümkün. Müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri çocuklarının başarılarının ne noktada olduğunu buradan görebiliyorlar. Tek önerim kulaklık takın. Çünkü çevredeki gürültüler insanın konsantrasyonunu dağıtabiliyor" dedi.

'OĞLUMUN MÜZİK KULAĞINI ANLAMAK İÇİN GELİŞTİRDİM"

Müzik algısı testini geliştirmeye oğlu 4 yaşındayken onun müzik kulağını ölçmek için karar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Tunca, "2010 yılında oğlum daha 4 yaşlarındaydı. Dedim ki, 'Bu çocuk biraz daha büyüdüğü zaman müzik kulağı var mı, yok mu anlayabilmem lazım'. Ama biz konservatuar giriş sınavında piyanodan bir ses veririz, çocuk da sesi ile onu tekrarlar. Dört yaşında bunu yapamayacağını gördüm. Beş yaşındayken, arkadaşları evimize geldiğinde bunları deniyorduk. Gırtlaklarını, ses tellerini kullanmakta çok yeterli olmadıklarını gördüm. Ondan sonra bu testi geliştirmeye karar verdim" diye konuştu.

TEST NASIL UYGULANIYOR

Teste ulaşmak için Anadolu Üniversitesi internet sitesindeki ilgili bağlantıya tıklanarak kayıt olunması gerekiyor. Kayıt sonrası aynı aileden tüm bireyler tek hesaptan giriş yapabildiği gibi öğretmenler de öğrencilerinin tümünü sınıfça kaydederek gelişimlerini takip edebiliyor. Testin bu özelliği, açılış sayfasındaki 'Kendim', 'Çocuklarım' ve 'Öğrencim' seçenekleri ile sunuluyor. AMAT'ın en kullanışlı özelliklerinden biri de kullanıcının dilediğinde ara verebilmesi ve tekrar hesabına girdiği zaman kaldığı yerden devam ederek testini tamamlayabilmesi. Böylece tek oturumda testi yapma zorunluluğu kalmıyor. Her kategoride 10 soru var ve tüm testi tamamlamak, yaklaşık 25 dakika sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-05-02



