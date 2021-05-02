Eskişehir'de caddeler boş kaldı

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Tam kapanmada pazar günleri zincir marketlere satış yasağı gelmesiyle birlikte Eskişehir'de yoğunluğuyla bilinen caddeler boş kaldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararla 29 Nisan saat 19.00’da uygulanmaya başlanan tam kapanma kararında cumartesi dahil hafta içi 10.0017.00 arası açık kalacak zincir marketlere sadece pazar günü için satış yasağı gelmişti. Bugün kapanan zincir marketlerde daha önceki kapı önlerindeki oluşan kalabalıktan eser yoktu. Kapanmayla birlikte Eskişehir'de yoğunluğuyla bilinen cadde ve sokaklar boş kaldı.

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