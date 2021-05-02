“Dur” ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi Cantürk Sokak üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Kemal Y.'yi takibe aldı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı deneyen şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kemal Y.'nin yapılan üst aramasında 2,34 gram metamfetamin ile 6,30 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli Kemal Y.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.