Başkan Ataç’tan ‘Basın Özgürlüğü Günü’ mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesajla görevini meslek etiğine uygun ve ilkeli şekilde yapan basın mensuplarının gününü kutladı. Mesajında basın özgürlüğünün demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, “3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilmiş ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Her türlü olumsuz şarta rağmen fedakârca görev yapan basın mensuplarının, korona virüs ile mücadele sürecinde de sorumlulukları arttı. Toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan haberciler, bu salgın döneminde de canla başla görevini sürdürmekte. Öte yandan ülkemiz, basın özgürlüğü adına ne yazık ki çok da parlak bir noktada bulunmuyor. Türkiye'de hala birçok tutuklu gazeteci bulunuyor, işsiz kalıyor ya da baskı ve sansüre maruz bırakılıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, görevini meslek etiğine uygun ve ilkeli şekilde yapan tüm basın mensuplarımızı selamlıyor, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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