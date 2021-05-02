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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak’ta icra edilen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak’ta icra edilen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi. Bakan Akar’a, ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

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