Anne adayları artık doğum için Eskişehir Şehir Hastanesini seçiyor Eskişehir Şehir Hastanesinde 12 bin canlı doğum yapıldı Doğuma gelen annelere kesintisiz hizmet sağlanıyor Yeni doğan bebekler hastane içerisinde kimlik sahibi oluyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “7 bin bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yattıktan sonra taburcu oldu”

Eskişehir Şehir Hastanesi, bölgedeki doğumların yüzde 60'ına ev sahipliği yaparken, yeni doğan bebeklere de hastane içerisinde kimliklendirme işlemi yapılmasına imkân sağlıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi sağlık alanındaki yatırımlarıyla vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Bölgedeki doğumların yaklaşık yüzde 60’ının yapıldığı şehir hastanesinde, kurulduğu ilk günden beri 12 bin civarı canlı doğum gerçekleştirildi. Korona virüs sürecinde birçok hastanede operasyonlar durma noktasına gelirken, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerekli tedbirler alınarak doğumlar sürdürüldü. Ayrıca yeni doğan bebeklere de hastane içerisinde kimliklendirme işlemi yapılmaya başlandı. Pandemi sürecinde yaklaşık 4 bin doğum gerçekleştiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, doğum süreci ve sonrasında yapılması gereken her şeyin hastane içerisinde yer aldığını vurguladı.



“Bu hizmetleri kompakt olarak kesintisiz verebilme potansiyeline sahibiz”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmeti açısından vurgulamak istediğim temel nokta, bu hizmetleri kompakt olarak kesintisiz verebilme potansiyeline sahibiz. Mesela eşiniz gebe ise hastanenin kadın doğum polikliniğinden başlayıp, gebe okulunda eğitimi tamamlayıp, TDL biriminde doğumunuzu yapıp, daha sonra bebek veya anne ile ilgili sorun yoksa evinize taburcu oluyorsunuz. Eğer bebek tıbbı desteğe ihtiyaç duyuyorsa aynı hastane içerisinde yeni doğan bakım ünitesine giderken, bebek anne sütü almaya devam edecekse annesi de ‘anne oteli’nde konuk ediliyor” şeklinde konuştu.



“Pandemi sürecinde hastanemizde 4 bin civarında doğum gerçekleşti”

Hastanede gerçekleşen doğumlar hakkında bilgi aktaran Başhekim Yaşar Bildirici, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bölgedeki doğumların yaklaşık yüzde 60’ının bizim hastanemizde gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık 12 bin tane canlı doğum gerçekleşti. Bu süreç kesintisiz devam etti. Pandemi sürecinde hastanemizde 4 bin civarında doğum gerçekleşti. Yaklaşık 4 bin anne de misafirhanemizde hizmet aldı. 7 bin bebek ise yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yattı ve taburcu oldu.”



“Doğumda başka bir odaya gitmeden aynı yerde devam edebiliyor”

Yeni doğan bebeklere hastane içerisinde kimliklendirme işlemi yapılabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz Altay, “Kadın doğum kliniğimiz ‘anne ve bebek dostu hastane sertifikası’ almış oldukça başarılı kliniklerin başında geliyor. Hastalarımıza tek kişilik odalarda kendilerinin doğum eylemini gerçekleştirmesini bekleyerek müdahale etmekteyiz. Hasta yatağına bağlı olmadan kendi odasında hareket ediyor. Doğumunda da başka bir odaya gitmeden aynı odada devam edebiliyor. Ayrıca hastanede başlayan yeni bir uygulamayla da kimliklendirme yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.



“Misafirhanemizde konaklayan annelere eğitim programı yapılıyor”

Bebekleri yoğun bakımda kalan annelere hastane içerisinde konaklama imkânı sunan “Anne Misafirhanesi” hakkında bilgi veren Anne Misafirhanesi Sorumlu Hemşiresi Banu Çeceli, konaklama süresi boyunca annelere çeşitli eğitimler verildiğini söyledi. Hemşire Çeceli, “Anne misafirhanesi, bebekleri yeni doğan ve yoğun bakımda yatan annelerin sütünün devamlılığını sağlamak amacıyla konakladıkları birimdir. Burada kaldıkları süre boyunca bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır. Misafirhanemizde konaklayan annelere eğitim programı yapılıyor. Bu eğitim içerisinde lohusalık, bebek bakımı, anne sütü ve önemi, emzirme eğitimi ve aile planlaması hakkında bilgiler veriliyor” diye konuştu.



“Yataklarımız doğum yatağına çevrilebiliyor”

Eski adıyla doğum odaları olarak bilinen hastane bölümü hakkında bilgiler aktaran TDL Birimi Sorumlu Ebesi Hamiyet Atacan, “TDL’den bahsedecek olursak, TravayDoğumLohusa yani eski adıyla doğum odası. Burada 13 tane TDL odamız var. Yataklarımız doğum yatağına çevrilebiliyor. Aynı oda içerisinde bebek müdahale masamız var. Doğumuna karar verilen gebeler burada yattığı zaman doğum bitene kadar takiplerini yapabiliyoruz. 2 tane sezaryen ameliyathanemiz var. Bunun dışında 4 tane sezaryen sonrası uyandırmada takip ettiğimiz yatağımız var. Pandemi sürecinde hasta sayılarımızda düşme olmadı. Odalarımızdan bir tanesini Covid19 hastalarına uygun şeklinde hazırladık. Basınç ve sterilizasyonları farklı yapıldı. O oda normal bir hasta için kullanılmadı” dedi.

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