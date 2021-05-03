Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi mahallesinde 3 adet motosiklet hırsızlığı ile farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Mesut A. ile Anıl C.'yi yakaladı.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.