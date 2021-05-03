Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, dünyayı etkileyen korona virüs salgını sürecinde zor durumda olan yabancı yetim ve öksüzleri unutmadı.

Eskişehir Valiliği Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve beraberinde heyet, ülkelerinden göç ederek Eskişehir’de ikamet eden yetim çocuklara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü MUYU Eğitim setleri dağıttı. Eskişehirli hayırseverlerin hazırladığı Ramazan kolileri de kendilerine ileten ekip, yetimlerin yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de uluslararası öğrenci olan Yemenli bir öğrenci ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde staj yapan üniversite öğrencilerin de aralarında bulunduğu ziyaret sonucunda yetim çocuklar da mutlu oldular.

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