Eskişehir´de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın risk haritasında 100 bin kişide 535,87 oranla `çok yüksek riskli´ iller arasında yer alan Eskişehir´de, tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı yarıya yakın azaldı. Kısıtlamadan önce günlük 550´nin üzerinde olan günlük pozitif vaka sayısı, kısıtlamanın ilk 2 gününde 245´e kadar geriledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir´de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü. Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ile bahçelerdeki yaklaşık 500 mobese kamerasıyla yapılan denetimlerde 2 günde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 100 kişiye idari para cezası uygulandı. Sağlık Bakanlığı´nın risk haritasında 100 bin kişide 535,87 oranla `çok yüksek riskli´ iller arasında yer alan Eskişehir´de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550´nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın ilk 2 gününde 245´e kadar indi.

1 HAFTADA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte pozitif PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 833´e düştü. Koronavirüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi´nde 37´si entübe, 150´si yoğun bakım olmak üzere toplam 601 hastanın tedavisi sürüyor. Eskişehir´de 36´sı nisan ayının son haftası olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 915´e yükseldi.

HES HARİTASI `KIRMIZI´

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında Eskişehir´in tamamına yakını halen `çok yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renkle gösteriliyor. Kentte geçen yıl mart ayından bu yana 602 bin 722 test yapılırken, 83 bin 133 kişinin pozitif olduğu tespit edildi, tedavi gören 77 bin 784 kişi ise koronavirüsü yenerek tabucu oldu.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-05-03 13:29:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.