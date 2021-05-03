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Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki yıkım mahalle halkı ve çevre esnafını isyan ettirdi Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı sorumlusu Reşat Polat, “Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar” "Pazar tezgâhındaki meyve sebzeler toz içinde kaldı"

İHA

Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki yıkım mahalle halkı ve çevre esnafını isyan ettirdi Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı sorumlusu Reşat Polat, “Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar” "Pazar tezgâhındaki meyve sebzeler toz içinde kaldı"

Eskişehir’de yapılan inceleme sonucu çürük olduğu belirlenen ve uzun zamandır boş olan 7 katlı binanın yıkımı sırasında su kullanılmaması sonucu etrafa yoğun toz yayılırken, bu durum vatandaşlar ve çevredeki esnafın tepkisine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Kurtuluş Mahallesinde bulunan binanın, yaklaşık 5 sene önce dış yalıtımı için belediyeye yapılan başvuru sonrası alınan numunelerle çürük olduğu belirlendi. Daha sonra boşaltılan 7 katlı binanın bugün yıkımına başlandı. Yapılan yıkım çalışmasında sulama yönteminin kullanılmaması mahalleyi yoğun şekilde toza boğarken, evlerinin pencereleri ve arabaları tozla kaplanan mahalle sakinleri mağdur oldu. İnşaatın hemen karşısında bulunan Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı’nın içine kadar giren tozlar esnafı zora sokarken, üzeri tozla kaplanmış tezgâhlarındaki mallarını satamayacağından endişe duyan pazar esnafı mağduriyetini dile getirdi.

“Evler ve işyerleri mahvolmuş durumda”
Mahalle sakini Ayhan Yılmaz, sabah ekmek almaya indiği sırada gördüğü inşaattan yayılan toza tepki gösterdi. Yarın da bu şekilde devam edileceğinden endişe duyan Yılmaz, “Vatandaşın durumu ortada görüyorsunuz. Evler ve işyerleri mahvolmuş durumda ve her taraf toz duman içinde. Bugün de böyle, yarın da böyle. Sabah saat 910 civarı veya daha erkenden beri böyle. Aşağı ekmek almak için indiğimde her tarafın toz duman olduğunu gördüm. Arabaların halini ve pazarın içini görüyorsunuz. Millet şimdi gelecek burada alışveriş yapacak.” dedi.

“Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar”
Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı sorumlusu Reşat Polat, pazarcı esnafının mağduriyetini dile getirdi. Pazar tezgâhındaki meyve sebzelerin toz içinde kaldığını söyleyen Polat, “Portakallar, erikler, çilekler, bunların hepsi olduğu gibi toz. Yani bunu hiç mi görmüyor belediye yetkilileri hiç mi bakmıyorlar? Esnaflık bu kadar hakir mi? Biz yetkilileri arıyoruz kaç gündür gelip ilgilenen yok. Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar sulama gibi bir önlem, bir tedbir yok. İki tane plastik çekilmiş, ‘buradan geçmek yasak’ diyorlar. Böyle şey olur mu? Güzelce önlemini al barikatla, tankerle sulayarak yıkımını yap. Kusura bakmayın pazarcı olarak şu sebzelerin ve meyvelerin durumuna bakar mısınız? Komple toz içinde her yer. Pazarın içi, apartmanlar ve evler de toz içinde” diyerek tepki gösterdi.

“Esnaf olarak çok mağduruz”
Halk pazarında sebze ve meyve tezgâhı açan Ebru Türker ise, yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Toz içinde kalan mallarını müşteriye satamayacağından endişe duyan Türker, “Esnaf olarak çok mağduruz. Şu anda hiçbir malımızı açamadık. Her şey toz toprak içinde. Ne müşteri gelebiliyor ne de bir şey yapabiliyoruz. Yetkililere duyurmak istiyoruz. Mallarımız toz içerisinde ve şu anda müşterilerimize bunları satamayız. Bu tozlarla nasıl yapacağız bilmiyorum” diye konuştu.
Öte yandan yıkımı yapılan binada çalışan inşaat işçilerinden biri ise, şikâyetlerin gelme sebebini anlattı. Yıkımı durduklarını belirten işçi, "Bu riskli bir binaydı. Önceki gün gece 3 buçukta binanın yarısı çöktü. Göçük yeri de hala duruyor. Uzun namlulu makine çağırdık, ama su yok. Su bulamadığımız için çok fazla toz oldu ve şikâyetler geldi. Eskişehir’de bu su işine bakan iki firma var onlar da doluymuş. Şimdi yıkımı durdurduk ve itfaiyenin gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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