Eskişehirspor’a en yüksek bağış Prof. Dr. Fuat Erdal’dan

Eskişehirspor’un “Hedef 1 Milyon Fidan” kampanyasına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal bin adet fidanla rekor bağışta bulundu.

Kampanyanın, www.ofidanlaryetisecek.com sitesinden açıklanan verilerine göre bugüne kadar 16 binin üzerinde fidan bağışı gerçekleştirildi. Web sitesinde yer alan en çok bağış yapanlar listesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bin adet fidan bağışıyla birinci sırada yer alıyor.



“Kampanyaya Rektör olarak değil Eskişehirspor taraftarı olarak bağışta bulundum”

Eskişehirspor’un Eskişehir Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile başlattığı 1 milyon fidan kampanyasına rekor destekte bulunan Rektör Erdal, bu bağışı Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal olarak değil, Eskişehir’in evladı, Eskişehirspor taraftarı Fuat Erdal olarak yaptığını söyledi. Rektör Erdal, Eskişehirspor’un başlattığı bu anlamlı projenin Eskişehir’e iyi geleceğini, Eskişehir’i daha da yaşanır kılacağını ve Eskişehirspor’a da bir nefes olacağını belirtti. Rektör Erdal, tüm Anadolu Üniversitesi ailesini bu kampanyaya destek olmaya davet ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Anadolu Üniversitesi ailesi, Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eskişehirspor’umuzun, Orman Bölge Müdürlüğümüz iş birliğinde hayata geçirdiği “Hedef 1 Milyon Fidan” projesinin hem Eskişehir’imize hem de Eskişehirspor Kulübümüzün geleceğine nefes olacağına inanıyorum. Şehrimiz için sürdürülebilir doğal yaşama ve spor kültürünün gelişimine büyük katkı sunacak bu anlamlı projeye, Üniversitemiz bütün mensuplarını http://ana.do/3kl adresi üzerinden destek olmaya davet ediyorum.”

Son olarak Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, hem Anadolu Üniversitesi’ne, hem de göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkürlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.