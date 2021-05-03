Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi

ESKİŞEHİR, (DHA)SİİRT´te görev yapan polis memuru Ahmet Avağ (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Avağ, bugün memleketi Eskişehir´in Seyitgazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi´nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ahmet Avağ, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Avağ´a yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Avağ´ın eşi ve çocuklarının da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Eşi ve 2 çocuğu koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Durumu ağırlaşan Ahmet Avağ ise yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra entübe edilen Avağ, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Siirt´teki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir´in Seyitgazi ilçesine getirilen Ahmet Avağ´ın cenazesi koronavirüs tedbirleriyle İkiçeşme Mahallesi´nde toprağa verildi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, polis memuru Avağ´ın cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı diledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-05-03 16:29:30
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