Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor

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Eskişehirspor, TFF 1.Lig 20212021 sezonu son hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, bir günlük iznin ardından bugün saat 15:30'da antrenörü Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuları ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiler.

İdman çift kale maçla tamamlandı.

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