Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Tokkal ailesi cinayetine ilişkin davada ikinci duruşma yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Tokkal ailesi cinayetine ilişkin davada ikinci duruşma yapıldı

İHA

Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Tokkal ailesi cinayetine ilişkin davada ikinci duruşma yapıldı

Eskişehir’de İlkayEmel Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa hakkında savcı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın ve Tokkal ailesinin avukatları hazır bulundu. Davanın ikinci duruşmasında, olay günü sanığın bindiği ticari taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.

“Adaletinize güveniyorum, ben yapmadım”
Tanığın ardından sonrasında konuşan sanık Mehmet Şerif Boğa, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasını şu şekilde yaptı:
“Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun.”

49 bıçak darbesi
Dosyadaki delillerin toplanmasıyla savcı davayla ilgili mütalaasını verdi. İlkay Tokkal'ı 27 yerinden bıçaklayarak ‘Canavarca Hisle Kasten Öldürme’, Emel Tokkal’ı 18 yerinden bıçaklayarak ‘Canavarca Hisle Kasten Öldürme ve Delilleri Ortadan Kaldırma’ ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal’ı 4 yerinden bıçaklayarak ‘Kasten Öldürme ve Delilleri Yok Etme’ suçlarını sabit bulan savcı, sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanığın avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Heyet, avukatın savunma yapması ve kararın açıklanması için duruşmayı 25 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
Alınan bilgiye göre, Emel Tokkal'ın ilk evliliğinden olan kızı annesine ulaşamayınca Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katındaki eve gelen çilingirin evin kapısını polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapının girişinde, telefon dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk incelemede üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayetin şüphelileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi Mehmet Şerif Boğa hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir toplu ulaşımında garip bir durum Vatandaş bilet basabiliyor ama yolculuk edemiyor Eskişehir halkı kısıtlama günlerinde tramvay mağduriyeti yaşıyor Biletlerini basan ancak daha sonra tramvayın çalışmadığını öğrenen vatandaş ne parasını geri alabiliyor ne de yolculuk yapabiliyor Vatandaştan, "Tramvayın çalışmayacağı saatlerde neden bilet makineleri aktif" eleştirisi
YEREL HABERLER Eskişehir toplu ulaşımında garip bir durum Vatandaş ...
Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor
Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Eskişehirspor’a en yüksek bağış Prof. Dr. Fuat Erdal’dan
YEREL HABERLER Eskişehirspor’a en yüksek bağış Prof. Dr. Fuat ...
Eskişehir bölgede yıllık TÜFE oranı yüksek, aylık TÜFE oranı düşük çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir bölgede yıllık TÜFE oranı yüksek, aylık ...
Yüzde 50 hibe destekli damızlık koç müjdesi Yetiştiriciler fiyatı 3 bin lira olarak belirlenen koçları bin 500 liraya kadar alabilecekler
YEREL HABERLER Yüzde 50 hibe destekli damızlık koç ...
Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki yıkım mahalle halkı ve çevre esnafını isyan ettirdi Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı sorumlusu Reşat Polat, “Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar” "Pazar tezgâhındaki meyve sebzeler toz içinde kaldı"
YEREL HABERLER Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki ...
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa yardım edildi
YEREL HABERLER Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa ...
Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar Belediye seralarında yılda 200 bin çiçek yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar Belediye ...
Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ...
Çocuklar Karagöz’ü çok seviyor
YEREL HABERLER Çocuklar Karagöz’ü çok seviyor
Çimen çiçekleri Eskişehir’i şenlendirdi
YEREL HABERLER Çimen çiçekleri Eskişehir’i şenlendirdi
Eskişehir´de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya ...
Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
YEREL HABERLER Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma ...
Tam kapanma Sümer Park’taki insan yoğunluğunu bitirdi Parkın önceki ve şimdiki hali şaşırttı
YEREL HABERLER Tam kapanma Sümer Park’taki insan yoğunluğunu ...
3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sezer, "3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü iştiyakla hatırlıyor ve yâd ediyoruz"
YEREL HABERLER 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sezer, "3 Mayıs 1944 ...
Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi ...
Eskişehir’in simgesi temizlendi Porsuk Çayı’nda temizlik çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’in simgesi temizlendi Porsuk Çayı’nda ...
Anne adayları artık doğum için Eskişehir Şehir Hastanesini seçiyor Eskişehir Şehir Hastanesinde 12 bin canlı doğum yapıldı Doğuma gelen annelere kesintisiz hizmet sağlanıyor Yeni doğan bebekler hastane içerisinde kimlik sahibi oluyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “7 bin bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yattıktan sonra taburcu oldu”
YEREL HABERLER Anne adayları artık doğum için Eskişehir Şehir ...
Bakan Akar Eskişehir'de Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir’e geldi
YEREL HABERLER Bakan Akar Eskişehir'de Milli Savunma Bakanı Akar, ...
Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor
YEREL HABERLER Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor
Eskişehir´de marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa yasak
YEREL HABERLER Eskişehir´de marketlerde gıda ve temizlik ürünleri ...
‘Türkiye’de Düşünce Tarihçiliği’ söyleşisi
YEREL HABERLER ‘Türkiye’de Düşünce Tarihçiliği’ söyleşisi