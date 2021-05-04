Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun

DHA

Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun


Hakan TÜRKTANAli Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29), yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Boğa savunmasında, cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, "Katil dışarıda, 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.
Eskişehir´de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından özel ekip kuruldu. Çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, İlkay Tokkal´ın, olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa´nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Boğa, gözaltına alındı. Boğa´nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü´nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti. 
Kamera görüntülerinde Boğa´nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal´ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal´ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2'NCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ
Hakkında `canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme´ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılan Mehmet Şerif Boğa´nın yargılanmasına bugün devam edildi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya katil zanlısı Boğa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Boğa, gerçek katilin dışarda olduğunu öne sürerek, "Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay ağabeyin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı, aradığınız katil ben değilim. Katil dışarıda, 50 kez söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sanık Boğa´nın savunmasının ardından duruşma savcısı dava hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Boğa için İlkay Tokkal'a yönelik 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme', eşi Emel Tokkal için 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek ve delilleri yok etme' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 'kasten öldürme ve delilleri yok etme´ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Şerif Boğa´nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Ali Naki ERDOĞAN
2021-05-04 11:44:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarımın bel kemikleri Ramazan ayında işlerinin başında Sıcağa aldırış etmeden hem oruç tutup hem de tarlada işlerini yapıyorlar Mevsimlik tarım işçisi Mehmet Kargı: “Bin 50 kilometre yol gelen insan çalışmak zorundadır” Mevsimlik tarım işçilerinin çavuşluğunu yapan Şemsettin Çiftçi: “Zorluğu var ama yapacak bir şey yok”
YEREL HABERLER Tarımın bel kemikleri Ramazan ayında işlerinin ...
Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Tokkal ailesi cinayetine ilişkin davada ikinci duruşma yapıldı
YEREL HABERLER Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ...
Eskişehir toplu ulaşımında garip bir durum Vatandaş bilet basabiliyor ama yolculuk edemiyor Eskişehir halkı kısıtlama günlerinde tramvay mağduriyeti yaşıyor Biletlerini basan ancak daha sonra tramvayın çalışmadığını öğrenen vatandaş ne parasını geri alabiliyor ne de yolculuk yapabiliyor Vatandaştan, "Tramvayın çalışmayacağı saatlerde neden bilet makineleri aktif" eleştirisi
YEREL HABERLER Eskişehir toplu ulaşımında garip bir durum Vatandaş ...
Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor
Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Eskişehirspor’a en yüksek bağış Prof. Dr. Fuat Erdal’dan
YEREL HABERLER Eskişehirspor’a en yüksek bağış Prof. Dr. Fuat ...
Eskişehir bölgede yıllık TÜFE oranı yüksek, aylık TÜFE oranı düşük çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir bölgede yıllık TÜFE oranı yüksek, aylık ...
Yüzde 50 hibe destekli damızlık koç müjdesi Yetiştiriciler fiyatı 3 bin lira olarak belirlenen koçları bin 500 liraya kadar alabilecekler
YEREL HABERLER Yüzde 50 hibe destekli damızlık koç ...
Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki yıkım mahalle halkı ve çevre esnafını isyan ettirdi Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı sorumlusu Reşat Polat, “Adamlar kafasına göre yıkım yapıyorlar” "Pazar tezgâhındaki meyve sebzeler toz içinde kaldı"
YEREL HABERLER Eskişehir’de tozu dumana katan yıkım Çürük binadaki ...
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa yardım edildi
YEREL HABERLER Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa ...
Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar Belediye seralarında yılda 200 bin çiçek yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar Belediye ...
Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ...
Çocuklar Karagöz’ü çok seviyor
YEREL HABERLER Çocuklar Karagöz’ü çok seviyor
Çimen çiçekleri Eskişehir’i şenlendirdi
YEREL HABERLER Çimen çiçekleri Eskişehir’i şenlendirdi
Eskişehir´de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya ...
Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
YEREL HABERLER Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma ...
Tam kapanma Sümer Park’taki insan yoğunluğunu bitirdi Parkın önceki ve şimdiki hali şaşırttı
YEREL HABERLER Tam kapanma Sümer Park’taki insan yoğunluğunu ...
3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sezer, "3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü iştiyakla hatırlıyor ve yâd ediyoruz"
YEREL HABERLER 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sezer, "3 Mayıs 1944 ...
Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi ...
Eskişehir’in simgesi temizlendi Porsuk Çayı’nda temizlik çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’in simgesi temizlendi Porsuk Çayı’nda ...
Anne adayları artık doğum için Eskişehir Şehir Hastanesini seçiyor Eskişehir Şehir Hastanesinde 12 bin canlı doğum yapıldı Doğuma gelen annelere kesintisiz hizmet sağlanıyor Yeni doğan bebekler hastane içerisinde kimlik sahibi oluyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “7 bin bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yattıktan sonra taburcu oldu”
YEREL HABERLER Anne adayları artık doğum için Eskişehir Şehir ...
Bakan Akar Eskişehir'de Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir’e geldi
YEREL HABERLER Bakan Akar Eskişehir'de Milli Savunma Bakanı Akar, ...
Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor
YEREL HABERLER Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor