Alkollü oyun mekânını polis bastı 17 kişiye 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı

Eskişehir’de oyun oynandığı ve alkol servisinin yapıldığı belirlenen ruhsatsız bir iş yerinde yakalanan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta bulunan ruhsatsız ve isimsiz iş yerine baskın yaptı. İş yerindeki aramalarda içeride bulunan 17 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Şahıslardan birinin ‘kendini kamu görevlisi veya banka kredi kurumları görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranması olduğu tespit edilerek polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca ruhsatsız ve isimsiz iş yerinde alkol servisi yapıldığı da görülürken, içeride bulunan 49 adet kutu bira muhafaza altına alındı.

İş yeri içerisinde bulunan 17 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Kendisini mekânın sorumlusu olarak tanıtan Muharrem D. (55), hakkında korona virüs salgınını önlemek amacıyla yetkili makamlar tarafından alınan tedbirlere uymamaktan cezai işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine adrese gelen zabıta ekipleri ise iş yerini mühürledi.

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