OEDAŞ en yüksek müşteri memnuniyeti olan dağıtım şirketi

Osmangazi EDAŞ, ELTEMTEK’in Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması’nda Mart 2020Şubat 2021 dönemini kapsayan bir yıllık süreçte müşteri memnuniyeti en yüksek elektrik dağıtım şirketi oldu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), hayata geçirdiği yatırımlar ile hizmet verdiği illerde yeni, modern bir altyapı hizmeti sağlarken, teknolojiyi de kullanarak alt ve üst yapı çalışmaları sayesinde hizmet kalitesini daha da üst noktalara taşımayı başardı. OEDAŞ’ın pandemi döneminde dahi soluksuz devam ettirdiği çalışmaları sayesinde müşteri memnuniyetinde sağlanan başarı Türkiye genelinde yapılan araştırmalara da yansıdı.

Türkiye’nin önde gelen mühendislik, proje yönetim ve danışmanlık şirketi ELTEMTEK’in her ay 21 elektrik dağıtım şirketi için gerçekleştirdiği Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması’nda OEDAŞ zirvedeki yerini korumayı başardı. Osmangazi EDAŞ 2020 Mart2021 Şubat dönemini kapsayan bir yıllık ortalaması ile Türkiye genelinde elektrik dağıtım hizmeti veren şirketler arasında müşteri memnuniyeti en yüksek firma olarak birinci sırada yerini aldı. Elektrik dağıtım şirketlerinin verdiği hizmetlerden memnuniyeti ölçmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen araştırmada aynı dönem Türkiye ortalaması 53,2 puan seviyesinde gerçekleşirken OEDAŞ 61,2 seviyesinde puan alarak başarısını kanıtladı.



"Müşteri memnuniyetimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz”

Son bir yıllık dönemde müşteri memnuniyetini zirveye taşıyan Osmangazi EDAŞ’ın başarısını değerlendiren Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “2020 ve 2021 yılları pandeminin etkisi altında geçerken şirket olarak çalışanlarımızın büyük özverisi sayesinde faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu gayretin en somut göstergesi müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler oluyor. Elektrik dağıtım şirketleri özeline Türkiye çapında her ay düzenli yapılan Elektrik Dağıtım Hizmet Araştırması’nda son bir yıllık dönemde zirvede yer alıyor olmamız bize büyük bir mutluluk ve sorumluluk yüklüyor. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde 2020 Mart2021 Şubat dönemini kapsayan başarımızı, çok daha yukarılara çıkarmayı, müşteri memnuniyetimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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